Китай вывел на орбиту спутник для дистанционного мониторинга Земли
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-46".
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
На станцию спутник доставили при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7А". Отмечается, что спутник "Яогань-46" будет использоваться для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, исследований национальных земельных и водных ресурсов, а также в метеорологии.
