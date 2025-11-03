Китай вывел на орбиту спутник для дистанционного мониторинга Земли

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-46".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

На станцию спутник доставили при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7А". Отмечается, что спутник "Яогань-46" будет использоваться для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, исследований национальных земельных и водных ресурсов, а также в метеорологии.