В США арестовали мужчину после езды на гольф-каре в аэропорту

Пьяный мужчина из Вайоминга украл гольф-кар в аэропорту, а затем проехал на нём по движущейся дорожке, разбив стекло перил.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошёл в международном аэропорту Баффало Ниагара в Нью-Йорке.

29-летнего Кевина Синнинга в итоге остановили и арестовали.