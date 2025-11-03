https://news.day.az/world/1792751.html

В США арестовали мужчину после езды на гольф-каре в аэропорту - ВИДЕО

Пьяный мужчина из Вайоминга украл гольф-кар в аэропорту, а затем проехал на нём по движущейся дорожке, разбив стекло перил. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл в международном аэропорту Баффало Ниагара в Нью-Йорке. 29-летнего Кевина Синнинга в итоге остановили и арестовали.