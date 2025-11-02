В бразильском супермаркете рухнула часть потолка

В одном из супермаркетов в Бразилии сильный ливень обрушил часть потолка. По данным очевидцев, инцидент произошёл в торговом зале во время работы магазина.

Как передает Day.Az, пострадавших среди посетителей и персонала нет, однако несколько секций супермаркета получили незначительные повреждения.

Руководство магазина временно закрыло повреждённый участок для уборки и проведения ремонтных работ.