В бразильском супермаркете рухнула часть потолка

В одном из супермаркетов в Бразилии сильный ливень обрушил часть потолка. По данным очевидцев, инцидент произошёл в торговом зале во время работы магазина.
Как передает Day.Az, пострадавших среди посетителей и персонала нет, однако несколько секций супермаркета получили незначительные повреждения.
Руководство магазина временно закрыло повреждённый участок для уборки и проведения ремонтных работ.
