Хроника Победы: разгром ВС Армении продолжается

В течение дня 2 ноября и в ночь на 3 ноября 2020 года подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых орудий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

В течение суток были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 1 ЗРК "КУБ", 9 различных видов пушек и 2 грузовика с боеприпасами противника.

На зангиланском направлении государственной границы с Арменией пресечена очередная провокация со стороны противника. Обезврежена армянская диверсионно-разведывательная группа, которая, атаковав азербайджанские подразделения, пыталась захватить стратегические высоты на государственной границе. Враг был вынужден отступить, неся потери и оставив на поле боя вооружение и боеприпасы.

3 ноября Азербайджанская армия нанесла огневые удары по оборонительному участку переброшенного на оккупированную территорию 543-го полка вооруженных сил Армении. В результате ударов была уничтожена снайперская группа, готовящаяся действовать в Губадлинском направлении.

3 ноября с 00:25 по 04:45 с территории Бердского, Чемберекского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенные в Товузском, Гедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу город Физули и окрестные села из реактивной системы залпового огня "Смерч".

ВС Армении обстреляли территорию Тертерского района Азербайджана артиллерийскими снарядами, начиненными фосфором. Снаряды упали на пустой участок в селе Сахлебад, потерь нет. Об этом было проинформировано Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

3 ноября ВС Армении также обстреляли кладбище в селе Сехлебад. В результате обстрела были полностью разрушены 65 могил, более 100 могилам нанесен ущерб. По территории кладбища было выпущено более 20 снарядов.

Армения продолжает использовать снаряды с белым фосфором против мирных жителей Тертерского района Азербайджана. Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Оружие, содержащее белый фосфор, чрезвычайно токсично при вдыхании, проглатывании или поглощении через обожженные участки и может иметь серьезные негативные последствия для здоровья человека. Такое оружие вызывает тяжелые термические и химические ожоги от частичной до полной. В Армении использовались неразорвавшиеся боеприпасы с фосфором.

Нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, а также на леса или другие виды растительного покрова снарядами с белым фосфором запрещено Протоколом III о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия к Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия от 1980 г.", - написал Гаджиев.

3 ноября в 09:50 подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении.

3 ноября в результате предпринятых нашими подразделениями мер были уничтожены еще два склада боеприпасов вооруженных сил Армении, расположенных близ Ханкенди.

3 ноября армянские вооруженные силы предприняли попытку атаковать на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской армии решительных мер атака противника была пресечена, и он, понеся тяжелые потери, был вынужден отступить.

Огневым ударом по 2-му мотострелковому полку вооруженных сил Армении, привлеченному к боевым действиям на Ходжавендском направлении фронта, были уничтожены и выведены из строя большое количество личного состава и военной техники противника. Также стало известно, что командир полка дезертировал и военнослужащие артиллерийского дивизиона Д-20 пропали без вести.

В результате обстрела в ходе боев на Ходжавендском направлении фронта подземных укрытий на позициях 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении было уничтожено большое количество личного состава. Среди них и командир этого полка Гор Ишханян.

В ходе боев на Ходжавендском направлении фронта 3 ноября части Азербайджанской армии вынудили танковые подразделения противника отступить с поля боя. Несколько танков противника вместе с боевым экипажем были уничтожены точными огневыми ударами наших подразделений.

3 ноября во второй половине дня на Ходжавендском направлении фронта были уничтожены три пушки вооруженных сил Армении.