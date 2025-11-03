Выгодный мобильный оператор "Nar" сегодня проведёт второй розыгрыш автомобиля в рамках лотереи "Çoox Şanslı". Уже сегодня станет известно имя счастливого обладателя "Haval H6 Ultra", а ещё три абонента "Nar" получат смартфоны "Xiaomi Redmi Note 14 Pro".

Лотерея "Çoox Şanslı" продлится до конца года. В течение этого времени абоненты "Nar" смогут выиграть замечательные призы: смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro - каждый день, автомобиль Haval H6 Ultra - каждую неделю и автомобиль Li L9 Ultra - в финальном розыгрыше. Победители определяются случайным образом и объявляются в прямом эфире.

Чтобы принять участие в лотерее "Çoox Şanslı", абонентам "Nar" достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами, которые предоставляют минуты для разговоров внутри сети и возможность выиграть призы:

• Пакет за 1 AZN - 3 шанса и 15 внутрисетевых минут - наберите *71#YES

• Пакет за 2 AZN - 7 шансов и 35 внутрисетевых минут - наберите *72#YES

• Пакет за 3 AZN - 12 шансов и 55 внутрисетевых минут - наберите *73#YES

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение "Nar+" или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az/

В настоящее время оператор "Nar" обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиенториентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.