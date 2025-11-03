Президент Румынии высказался о выводе американских военных из страны

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что в настоящий момент ведутся дискуссии о замене выводимых из страны военных США другими войсками.

Как передает Day.Az, его слова приводит Радио Румынии.

Дан отметил, что решение США вывести часть войск из Румынии "имеет определенную символику, но никоим образом не отражается на безопасности страны". По его словам, "самое важное в будущих отношениях между Румынией и США это - намного более значительное экономическое присутствие американских компаний в Румынии".