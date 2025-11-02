В Баку прошел творческий вечер всемирно известного пианиста

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошёл творческий вечер всемирно известного пианиста Намига Султанова под названием "На сцене и в кадре", который собрал полный зал слушателей и завершился продолжительными овациями, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С первых минут публика погрузилась в магическую атмосферу звука - концерт открылся проникновенным выступлением Намига и Нигяр Султановых, исполнивших музыку в четыре руки. Их игра будто соткала невидимое пространство из гармонии и душевного тепла, в котором каждый аккорд звучал как признание в любви к искусству.

Особое впечатление произвёл видеоролик, показанный в начале вечера, - кинематографический портрет Маэстро, раскрывающий ключевые этапы его творческого и педагогического пути. В нём - кадры вдохновения, репетиции, встречи с учениками и мгновения, когда музыка становится живым дыханием.

С теплыми словами о пианисте выступила заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, профессор Лала Гусейнова, назвав Намига Султанова "послом нашей культуры". Она отметила его исключительную роль в развитии исполнительского искусства и в продвижении азербайджанской музыкальной школы за пределами страны.

Вечер украсили выступления народных артисток Гюльназ Исмаиловой (сопрано) и Азизы Мустафазаде, пианистов Зульфии Садыговой, Нигяр и Нармины Султановых, чья игра стала изящным дополнением к общей музыкальной палитре концерта.

В исполнении Намига Султанова прозвучали произведения Баха, Скарлатти, Шопена, Ардити, Скрябина, Аренского, Мийо, Гаджиева, Дадашева, Мустафазаде и Джафаровой - программа, где классика и современность соединились в единое эмоциональное пространство. Каждое произведение в его интерпретации звучало как откровение, вызывая у слушателей подлинное волнение.

Финалом вечера стала Milonga del Angel Астора Пьяццоллы, исполненная на бис - нежно, страстно, с лёгкой грустью. Эта мелодия словно подвела итог всему концерту, став музыкальной метафорой света, исходящего от искусства.

Под продолжительные аплодисменты зал ещё долго не отпускал Маэстро, благодарный за вечер, наполненный искренностью, вдохновением и живым дыханием музыки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az