В Эстонии нашли авиабомбу времен войны

Авиабомбу времен Великой отечественной войны весом 250 килограммов обнаружили в лесу рядом с эстонской деревней Аувере.

Как передает Day.Az, об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на спасателей.

"В воскресенье утром в Центр тревоги поступило сообщение о найденном взрывном устройстве в деревне Аувере... Прибывшие на место саперы установили, что речь идет о 250-килограммовой авиационной бомбе времен войны. Уничтожить боеприпас собираются на месте обнаружения", - говорится в заявлении.

По данным спасательного департамента, снаряд нашли в местном лесу. Жителей предупредили, что в течение дня будут проводится работы по ее подрыву.