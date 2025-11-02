https://news.day.az/world/1792649.html В Эстонии нашли авиабомбу времен войны Авиабомбу времен Великой отечественной войны весом 250 килограммов обнаружили в лесу рядом с эстонской деревней Аувере. Как передает Day.Az, об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на спасателей. "В воскресенье утром в Центр тревоги поступило сообщение о найденном взрывном устройстве в деревне Аувере...
В Эстонии нашли авиабомбу времен войны
Авиабомбу времен Великой отечественной войны весом 250 килограммов обнаружили в лесу рядом с эстонской деревней Аувере.
Как передает Day.Az, об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на спасателей.
"В воскресенье утром в Центр тревоги поступило сообщение о найденном взрывном устройстве в деревне Аувере... Прибывшие на место саперы установили, что речь идет о 250-килограммовой авиационной бомбе времен войны. Уничтожить боеприпас собираются на месте обнаружения", - говорится в заявлении.
По данным спасательного департамента, снаряд нашли в местном лесу. Жителей предупредили, что в течение дня будут проводится работы по ее подрыву.
