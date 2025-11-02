Карл III лишит своего брата Эндрю этого звания

Брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишат звания вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) страны.

Как передает Day.Az, об этом в ходе интервью вещательной корпорации Би-би-си сообщил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили.

"Король указал, что хочет лишить [Эндрю звания]. Мы работаем над этим с Букингемским дворцом", - рассказал глава военного ведомства.

В то же время он обратил внимание, что вопрос о лишении бывшего принца и участника Фолклендской войны против Аргентины в 1982 году всех военных наград в настоящее время не стоит.