https://news.day.az/world/1792596.html Карл III лишит своего брата Эндрю этого звания Брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишат звания вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) страны. Как передает Day.Az, об этом в ходе интервью вещательной корпорации Би-би-си сообщил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили. "Король указал, что хочет лишить [Эндрю звания].
Карл III лишит своего брата Эндрю этого звания
Брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишат звания вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) страны.
Как передает Day.Az, об этом в ходе интервью вещательной корпорации Би-би-си сообщил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили.
"Король указал, что хочет лишить [Эндрю звания]. Мы работаем над этим с Букингемским дворцом", - рассказал глава военного ведомства.
В то же время он обратил внимание, что вопрос о лишении бывшего принца и участника Фолклендской войны против Аргентины в 1982 году всех военных наград в настоящее время не стоит.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре