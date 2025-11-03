Азербайджан будет представлен на Исламиаде 7 боксерами

7 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартуют VI Игры исламской солидарности.

Как сообщили Day.Az в Федерации бокса Азербайджана, в соревнованиях, которые продлятся 15 дней, будут бороться и азербайджанские боксеры.

В мужском турнире выступят Мухаммедали Гасымзаде (60 кг), Серхан Алиев (70 кг) и Саидджамшид Джафаров (80 кг).

На женских соревнованиях на ринг выйдут Зейнаб Рахимова (51 кг), Наргиз Зейналова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг) и Фатима Мехдиева (65 кг).

Отметим, что соревнования по боксу на Исламиаде начнутся до официальной церемонии открытия. Бои, которые стартуют 5 ноября, завершатся через 5 дней.