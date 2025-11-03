https://news.day.az/sport/1792803.html Азербайджан будет представлен на Исламиаде 7 боксерами 7 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартуют VI Игры исламской солидарности. Как сообщили Day.Az в Федерации бокса Азербайджана, в соревнованиях, которые продлятся 15 дней, будут бороться и азербайджанские боксеры. В мужском турнире выступят Мухаммедали Гасымзаде (60 кг), Серхан Алиев (70 кг) и Саидджамшид Джафаров (80 кг).
Азербайджан будет представлен на Исламиаде 7 боксерами
7 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартуют VI Игры исламской солидарности.
Как сообщили Day.Az в Федерации бокса Азербайджана, в соревнованиях, которые продлятся 15 дней, будут бороться и азербайджанские боксеры.
В мужском турнире выступят Мухаммедали Гасымзаде (60 кг), Серхан Алиев (70 кг) и Саидджамшид Джафаров (80 кг).
На женских соревнованиях на ринг выйдут Зейнаб Рахимова (51 кг), Наргиз Зейналова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг) и Фатима Мехдиева (65 кг).
Отметим, что соревнования по боксу на Исламиаде начнутся до официальной церемонии открытия. Бои, которые стартуют 5 ноября, завершатся через 5 дней.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре