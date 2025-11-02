Азербайджан, Турция и Армения сейчас выстраиваются в едином направлении

Посол США в Турции и спецпосланник США по Сирии Том Баррак в ходе выступления на конференции "Манамский диалог 2025" в Бахрейне, прокомментировал ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, по его словам, перспективы "впечатляющие".

"Турция, Азербайджан и Армения сейчас выстраиваются в едином направлении и движение на север может быть поистине впечатляющим. США и Турция возглавляют новое перераспределение сил от Каспийского моря до Средиземного моря", - сказал посол.

Ранее мы сообщали, что США обратились к Азербайджану с просьбой присоединиться к Силам стабилизации в Газе.