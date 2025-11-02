https://news.day.az/politics/1792578.html Азербайджан, Турция и Армения сейчас выстраиваются в едином направлении - Посол США Посол США в Турции и спецпосланник США по Сирии Том Баррак в ходе выступления на конференции "Манамский диалог 2025" в Бахрейне, прокомментировал ситуацию на Южном Кавказе. Как передает Day.Az, по его словам, перспективы "впечатляющие".
Посол США в Турции и спецпосланник США по Сирии Том Баррак в ходе выступления на конференции "Манамский диалог 2025" в Бахрейне, прокомментировал ситуацию на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az, по его словам, перспективы "впечатляющие".
"Турция, Азербайджан и Армения сейчас выстраиваются в едином направлении и движение на север может быть поистине впечатляющим. США и Турция возглавляют новое перераспределение сил от Каспийского моря до Средиземного моря", - сказал посол.
Ранее мы сообщали, что США обратились к Азербайджану с просьбой присоединиться к Силам стабилизации в Газе.
