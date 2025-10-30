США обратились с просьбой к Азербайджану

Соединенные Штаты обратились к Азербайджану с просьбой присоединиться к Силам стабилизации в Газе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили AnewZ надежные источники. Предполагается, что международная миссия должна обеспечить безопасность территории после прекращения боевых действий и расширения гуманитарного доступа.

Согласно полученной информации, Баку пока не принял окончательного решения. Позиция Азербайджана остается твердой: любое участие возможно только на основании резолюции Совета Безопасности ООН, которая придаст международную легитимность и установит четкий мандат миссии.

Эта миссия не является классической миротворческой операцией ООН. Она задумана как многонациональная стабилизационная сила, аналогичная миростроительным структурам, созданным после конфликтов на Балканах, - призванная обеспечивать безопасность ключевых объектов, содействовать доставке гуманитарной помощи и предотвращать возобновление вооруженного противостояния в период формирования политических институтов.

Что такое Международные силы стабилизации (ISF)?

Это предлагаемая поддерживаемая США многонациональная миссия, задачей которой станет поддержание безопасности, содействие доставке гуманитарной помощи и контроль за восстановлением Газы после прекращения военных действий. Инициатива направлена на предотвращение новой вспышки насилия, помощь в восстановлении жизненно важной инфраструктуры и поддержку перехода к устойчивому управлению.

Ожидается, что Соединенные Штаты не будут направлять собственные войска. Вместо этого Вашингтон намерен собрать коалицию надежных региональных и международных партнеров, среди которых Азербайджан рассматривается как авторитетный участник, способный обеспечить дипломатическое равновесие и внести вклад в стратегические мирные усилия.

Израильские СМИ сообщают, что концепция недавно обсуждалась между вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в то время как Вашингтон и его партнеры изучают возможные варианты послевоенной системы безопасности в Газе.

Подход Азербайджана к ситуации в Газе остается неизменным. Баку действует в координации с Организацией исламского сотрудничества, Лигой арабских государств и более широким исламским миром, подчеркивая, что арабские страны должны прежде всего выработать единую позицию относительно будущего Газы, прежде чем вмешаются внешние силы.

Источники отмечают, что арабские партнеры обратили внимание на сбалансированную позицию Азербайджана, основанную на его давних связях с исламским миром и сотрудничестве с Палестиной.

Дипломатия теперь перемещается в Нью-Йорк. И пока регион осторожно движется по хрупкому пути к стабильности, Азербайджан оказывается на перекрестке региональной ответственности и растущих глобальных ожиданий.