Обстановка в одном из лагерей беженцев в Судане - ВИДЕО
Обстановка в одном из лагерей в лагере беженцев в Судане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Всего в лагерях такого типа сейчас проживает не менее двухсот тысяч человек в этой раздираемой гражданской войной стране.
