https://news.day.az/world/1792615.html

Обстановка в одном из лагерей беженцев в Судане - ВИДЕО

Обстановка в одном из лагерей в лагере беженцев в Судане. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всего в лагерях такого типа сейчас проживает не менее двухсот тысяч человек в этой раздираемой гражданской войной стране.