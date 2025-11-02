Обстановка в одном из лагерей беженцев в Судане

Обстановка в одном из лагерей в лагере беженцев в Судане.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всего в лагерях такого типа сейчас проживает не менее двухсот тысяч человек в этой раздираемой гражданской войной стране.