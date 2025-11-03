Азербайджан и Украина обсудили углубление сотрудничества в сфере здравоохранения

В Министерстве экономики Азербайджана состоялось обсуждение перспектив углубления сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере здравоохранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

На встрече отмечалось, что Азербайджан придает большое значение развитию экономического сотрудничества с Украиной. Были обсуждены возможности расширения сотрудничества с Украиной в различных экономических направлениях. Кроме того было подчеркнуто, что торговое и инвестиционное сотрудничество являются важными аспектами двусторонних отношений.

Стороны обменялись мнениями о перспективах углубления партнерства в области здравоохранения, а также о совместном производстве лекарственных средств.