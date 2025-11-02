https://news.day.az/world/1792554.html Ураган "Мелисса" обрушился на Бермуды - ВИДЕО Ураган "Мелисса" натворил бед на Гаити, "потрепал" Доминиканскую Республику и теперь обрушился на Бермуды. На данный момент известно о 49 погибших. Шторм оставил сотни тысяч людей без электричества, разрушил дома и завалил поля обломками.
Ураган "Мелисса" натворил бед на Гаити, "потрепал" Доминиканскую Республику и теперь обрушился на Бермуды.
На данный момент известно о 49 погибших. Шторм оставил сотни тысяч людей без электричества, разрушил дома и завалил поля обломками.
Это был самый сильный шторм в истории Ямайки, обрушившийся непосредственно на её берега, и первый крупный ураган с 1988 года.
