Ураган "Мелисса" обрушился на Бермуды

Ураган "Мелисса" натворил бед на Гаити, "потрепал" Доминиканскую Республику и теперь обрушился на Бермуды.

На данный момент известно о 49 погибших. Шторм оставил сотни тысяч людей без электричества, разрушил дома и завалил поля обломками.

Это был самый сильный шторм в истории Ямайки, обрушившийся непосредственно на её берега, и первый крупный ураган с 1988 года.