Названа причина снятия Байденом своей кандидатуры на выборах

Коронавирус, которым Джо Байден заразился во время борьбы с Дональдом Трампом за пост президента США, стал для него "пощечиной Бога".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил его советник, слова которого в своей книге "Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку" приводит журналист Джонатан Карл.

В июле 2024 года действующий на тот момент президент США объявил о снятии кандидатуры с президентских выборов в разгар предвыборной кампании. Незадолго до этого стало известно о том, что Байден, у которого наблюдались нарушения когнитивных функций, заразился коронавирусом.

"Бог подавал нам какие-то сигналы, - приводит Карл слова советника. - А потом он шлепнул его по лицу, заразив ковидом".

Карл отметил, что Байден не стал объявлять о снятии кандидатуры в формате телеобращения, потому что был слишком болен.

"Поэтому его соратники решили опубликовать письменное заявление и выступить с обращением к нации через несколько дней", - отметил он.

Преемником Байдена в президентской гонке стала Камала Харрис, которая на президентских выборах уступила Трампу.