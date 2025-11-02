https://news.day.az/world/1792551.html На Камчатке зафиксировали несколько афтершоков На Камчатке специалисты зафиксировали четыре афтершока за прошедшие сутки. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале. "За сутки произошло четыре афтершока магнитудой от 3,9 до 4,5. В населенных пунктах они не ощущались", - рассказали в ведомстве.
В МЧС также уточнили, что одно неощущаемое сейсмособытие произошло в акватории Берингова моря. Угроза цунами не объявлялась.
