На Камчатке зафиксировали несколько афтершоков

На Камчатке специалисты зафиксировали четыре афтершока за прошедшие сутки.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале.

"За сутки произошло четыре афтершока магнитудой от 3,9 до 4,5. В населенных пунктах они не ощущались", - рассказали в ведомстве.

В МЧС также уточнили, что одно неощущаемое сейсмособытие произошло в акватории Берингова моря. Угроза цунами не объявлялась.