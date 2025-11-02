Хегсет заявил о «подготовке к действиям» против Нигерии

Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X написал, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Военное министерство США готовится к действиям. Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния", - написал он.

Накануне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны.