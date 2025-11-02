В Турции произошла стрельба в кафе

В Чайджуме (провинция Зонгулдак, Турция) бывший полицейский Окан О. (42 года), досрочно вышедший на пенсию из-за психологических проблем, открыл огонь из охотничьего ружья в сельском кафе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Türk, в результате происшествия Касым Озджан (59 лет) и Айдын Озбакыш (37 лет) погибли, ещё два человека получили ранения.

Инцидент произошёл ночью в селе Чобурлар. Сообщается, что бывший полицейский Окан О. зашёл в кафе и открыл беспорядочный огонь из охотничьего ружья, а затем скрылся на своём автомобиле.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и жандармерии. Раненые были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти Касыма Озджана и Айдына Озбакыша не удалось. Гёкхан Г. и Хусеин Г. проходят лечение в больнице.

Для задержания сбежавшего подозреваемого была начата операция, однако впоследствии он сам пришёл в суд Чайджумы и сдался знакомому сотруднику полиции.

Жандармерия начала расследование по факту происшествия.