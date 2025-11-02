https://news.day.az/world/1792591.html Машину изрешетило крупным градом в Австралии - ВИДЕО В австралийском Квинсленде, автомобиль оказался полностью изрешечён крупным градом. Как передает Day.Az со ссылкой на австралийские СМИ, град размером с куриное яйцо вызвал серьёзные повреждения кузова и стекол машины. Владелец автомобиля рассказал, что происшествие произошло во время внезапного ливня, и никто из людей не пострадал.
Машину изрешетило крупным градом в Австралии - ВИДЕО
В австралийском Квинсленде, автомобиль оказался полностью изрешечён крупным градом.
Как передает Day.Az со ссылкой на австралийские СМИ, град размером с куриное яйцо вызвал серьёзные повреждения кузова и стекол машины.
Владелец автомобиля рассказал, что происшествие произошло во время внезапного ливня, и никто из людей не пострадал.
Местные власти предупреждают жителей региона о возможных новых штормовых осадках и советуют быть внимательными на дорогах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре