Машину изрешетило крупным градом в Австралии

В австралийском Квинсленде, автомобиль оказался полностью изрешечён крупным градом.

Как передает Day.Az со ссылкой на австралийские СМИ, град размером с куриное яйцо вызвал серьёзные повреждения кузова и стекол машины.

Владелец автомобиля рассказал, что происшествие произошло во время внезапного ливня, и никто из людей не пострадал.

Местные власти предупреждают жителей региона о возможных новых штормовых осадках и советуют быть внимательными на дорогах.