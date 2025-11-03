Азербайджано-Кыргызский фонд развития увеличит уставный капитал

Первый заместитель министра экономики Азербайджана, председатель правления Азербайджано-Кыргызского фонда развития Эльнур Алиев посетил Кыргызскую Республику.

Сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

В рамках визита состоялось 6-е заседание правления Азербайджано-Кыргызского фонда развития. В мероприятии приняли участие члены правления Фонда и сопредседатели Совета директоров с обеих сторон.

На заседании под председательством Эльнура Алиева было отмечено, что реализация задач, поставленных главами наших государств по укреплению сотрудничества в экономической сфере, успешно продолжается.

Азербайджанско-Кыргызский фонд развития выступает важным инструментом в развитии дружбы и экономического партнерства между двумя странами. Проекты, реализуемые в рамках деятельности Фонда, имеют большое значение для укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

Было подчеркнуто, что сотрудничество с Кыргызстаном расширяется по ряду направлений, особенно в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах. Согласно дополнительному соглашению, подписанному в ходе официального визита Президента Кыргызстана Садыра Джапарова в Азербайджан 24 апреля 2024 года, уставный капитал Азербайджано-Кыргызского фонда развития планируется увеличить до 100 миллионов долларов США.

В настоящее время Фонд выделил 14,4 миллиона долларов США на финансирование 4 инвестиционных проектов общей стоимостью 52,7 миллиона долларов США. Это проекты малой гидроэлектростанции "Тюп ГЭС" мощностью 9 МВт, многофункционального центра в составе комплекса социального жилья Tanar Group, швейной фабрики KG Tex на 300 рабочих мест и ковровой фабрики Orion Grand.

На встрече были обсуждены вопросы повестки дня, документы, регламентирующие деятельность Фонда, и проекты, которые планируется реализовать.

В ходе визита Э.Алиев ознакомился с проектами, реализуемыми при финансовой поддержке Азербайджано-Кыргызского фонда развития.

Он также встретился с министром экономики и торговли Кыргызстана Бакытом Сыдыковым. На встрече обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества и развития инвестиционной активности между двумя странами. Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном достигли уровня стратегического партнерства, а экономические связи являются важным направлением этого сотрудничества. Был высоко оценен вклад деятельности Азербайджано-Кыргызского фонда развития и реализуемых проектов в укрепление нашего партнерства. Также была подчеркнута важность дальнейшего углубления сотрудничества в области промышленности, туризма и сельского хозяйства.

Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения товарооборота, стимулирования инвестиционных потоков, развития промышленной кооперации и другим темам, представляющим взаимный интерес.