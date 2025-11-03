В последние дни на азербайджанском рынке активно обсуждается поступление баранины из Монголии, которая буквально заполонила прилавки страны. Граждан интересует, соответствует ли это мясо исламским правилам забоя, а также его необычно низкая цена. Так, если стоимость местной баранины колеблется в пределах 20 манатов за килограмм, то "монгольское мясо" продается всего по 12 манатов. Отметим, что 91% импортируемой в Азербайджан замороженной баранины приходится именно на Монголию.

Возникает вопрос - почему "монгольское мясо" дешевле?

Портал Day.Az провел собственное расследование и выяснила причина низкой цены "монгольского мяса":

Масштабное и дешевое сырье - крупные стада и обширные пастбища

Монголия является одной из ведущих стран мира по поголовью скота. Большая часть населения занимается животноводством. При населении около 3 миллионов человек в стране насчитывается более 30 миллионов овец. Такое количество значительно превышает внутренние потребности, что способствует снижению рыночных цен. Кроме того, животные пасутся на открытых природных пастбищах и питаются естественными кормами, что уменьшает расходы на содержание.

Кочевой и семейный формат хозяйств - низкие затраты на труд и инфраструктуру

Животноводство в Монголии в основном ведется в семейно-кочевой форме, без крупных ферм и высоких административных расходов. Это делает себестоимость мяса низкой, что позволяет продавать его по доступным ценам.

Ограниченные перерабатывающие мощности

В стране слабо развита инфраструктура переработки и хранения - мало холодильников, современных бойнь и упаковочных цехов. Из-за этого производители не могут добавлять стоимость за счет переработки и брендинга, и на рынок поступает простое, "сырое" мясо, которое стоит дешевле.

Экспортная ориентация и ценовая конкуренция - продажа живого скота в Китай

Монголия активно экспортирует живой скот и сырье в соседние страны, прежде всего в Китай, где огромный спрос. Чтобы сохранить объемы поставок, производители идут на снижение цен, что в итоге влияет и на внутренние расценки.

Логистика и масштабы поставок

Благодаря развитию маршрутов вроде Китай-Казахстан-Каспий (Средний коридор / TITR) перевозки стали быстрее и дешевле. Рост объемов поставок обеспечивает экономию на масштабе, снижая транспортные издержки и конечную цену продукта в Азербайджане.

Таможенные пошлины и регулирование

С 2018 года Азербайджан упростил тарифную систему (ставки 0%, 5% и 15%). Для ряда сельскохозяйственных товаров действуют льготные режимы, и если конкретный товарный код (HS-код) подпадает под низкую ставку, стоимость импорта дополнительно снижается.