В Армении проводятся две большие конкурирующие литургии - ВИДЕО

В Армении продолжается церковное соревнование: вот уже второе воскресенье подряд проводятся две большие конкурирубщие литургии. Одну проводят в монастыре Ованаванк, и проводит ее епископ, лишенный своего сана католикосом Гарегином. Вторую устраивает в Эчмиадзине сам Гарегин. Пашинян и высшие армянские чиновники идут на первую мессу.