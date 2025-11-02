https://news.day.az/politics/1792579.html В Армении проводятся две большие конкурирующие литургии - ВИДЕО В Армении продолжается церковное соревнование: вот уже второе воскресенье подряд проводятся две большие конкурирубщие литургии. Одну проводят в монастыре Ованаванк, и проводит ее епископ, лишенный своего сана католикосом Гарегином. Вторую устраивает в Эчмиадзине сам Гарегин. Пашинян и высшие армянские чиновники идут на первую мессу.
В Армении проводятся две большие конкурирующие литургии - ВИДЕО
В Армении уже второе воскресенье подряд проводятся две большие конкурирующие литургии.
Как сообщает Day.Az, одну проводят в монастыре Ованаванк, и проводит ее епископ, лишенный своего сана католикосом Гарегином.
Вторую устраивает в Эчмиадзине сам Гарегин.
Пашинян и высшие армянские чиновники идут на первую мессу. На вторую католикос собирает оппозиционеров.
