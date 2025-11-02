В Армении проводятся две большие конкурирующие литургии

В Армении уже второе воскресенье подряд проводятся две большие конкурирующие литургии. 

Как сообщает Day.Az, одну проводят в монастыре Ованаванк, и проводит ее епископ, лишенный своего сана католикосом Гарегином. 

Вторую устраивает в Эчмиадзине сам Гарегин.

Пашинян и высшие армянские чиновники идут на первую мессу. На вторую католикос собирает оппозиционеров.