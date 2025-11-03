"Медали важны, но величайшее достижение – оставить след в истории"

Тофик Алиев уже вошел в историю тамблинга, выполнив на Всемирных Играх в Чэнду комбинацию, которую ранее никто не делал - одно тройное сальто за другим. Поэтому на чемпионате мира, который стартует 5 ноября в Памплоне, к нему будет приковано повышенное внимание. Перед главным стартом сезона победитель общего зачета Кубка мира рассказал о том, что предшествовало исполнению элемента, который стал дня него теперь визитной карточкой.

Как передает Day.Az, Тофик Алиев поведал İdman.Biz интересную предысторию знаменательного вступления на Всемирных Играх, которое принесло ему серебряную награду. "Этот элемент мне приснился накануне соревнований. Видел, как я его делаю. Во сне чувствовал, как лечу, делаю повороты и приземляюсь на ноги. Вопринял это как добрый знак перед финалом", - признается Алиев.

Спортсмен также рассказал об особенностях комбинации. "Элемент известен в тамблинге как "full full full" или "triple triple" - тройное сальто назад с тройным поворотом. Любое тройное сальто само по себе находится на вершине шкалы сложности, и лишь немногим удавалось добавить полный поворот в первое сальто. Но тройное сальто с одним поворотом в каждой из трех фаз? Никто никогда не приближался к этому, пока я не разогнался на акробатической дорожке в Чэнду", - рассказывает мастер тамблинга.

В финале Тофику противостояли чемпион мира 2022 года Итан Макгиннесс (Австралия), восходящая звезда Фред Тиг (Великобритания) и действующий чемпион Всемирных игр Кейден Браун (США).

Все четверо имели репутацию самых смелых спортсменов в одном из самых рискованных видов гимнастики. Алиев был близок к своему максимуму в первой части финала и прошел в борьбу за золото против Брауна. "Я понимал, что для победы нужно идти ва-банк, поэтому решился на triple triple. Но тройное сальто с тройным поворотом требует такой мощности и инерции, что вначале я сделал серию низких сальто назад без рук, подготавливая себя к решающему прыжку. И сам элемент настолько сложен, что ему не нужны другие комбинации, чтобы получить высокий балл", - отмечает Т.Алиев, словно заново переживая все нюансы своего выступления. "Трибуны тоже меня горячо поддерживали, словно даже там ощущали, что происходит что-то особенное, как только я начал финальный разбег. Взмыл в воздух, сочетая сальто и повороты. Когда приземлился, сжал кулаки от радости и бросился обнимать тренера Адыля Гусейнзаде. Я был очень счастлив!", - вспоминает Тофик.

Видео нового элемента мгновенно разлетелось по интернету: соперники поздравляли его с историческим достижением, а финал назвали одним из самых захватывающих за все время. "Эта медаль Всемирных игр очень важна, но величайшее достижение - оставить след в истории тамблинга", - считает Т.Алиев.

И теперь, перед чемпионатом мира в Памплоне, возникает вопрос: увидим ли мы снова triple triple в исполнении нашего гимнаста? Это вполне возможно, а сам Тофик по этому поводу отметил лаконично: "Вперед". Он уже становился чемпионом мира в командном турнире, а в Испании намерен покорить новую высоту.