https://news.day.az/officialchronicle/1792784.html Президент Ильхам Алиев: Наш язык очень богат и не нуждается в иностранных заимствованиях Наш язык, который является родным для более чем 50 миллионов человек, древний, очень богатый и не нуждается в иностранных заимствованиях. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.
"Правда, существует международный лексикон, и каждый из нас им пользуется. Но если в азербайджанском языке есть исконное слово, с какой целью используется заимствование из других языков? Это либо ошибка, либо провокация. И оба они недопустимы", - подчеркнул глава государства.
