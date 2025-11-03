Президент Ильхам Алиев: Наш язык очень богат и не нуждается в иностранных заимствованиях

Наш язык, который является родным для более чем 50 миллионов человек, древний, очень богатый и не нуждается в иностранных заимствованиях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

"Правда, существует международный лексикон, и каждый из нас им пользуется. Но если в азербайджанском языке есть исконное слово, с какой целью используется заимствование из других языков? Это либо ошибка, либо провокация. И оба они недопустимы", - подчеркнул глава государства.