В Австрии объявят режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа

В Австрии с понедельника вводится режим повышенного риска в связи с появлением первых случаев птичьего гриппа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ORF со ссылкой на распоряжение Министерства здравоохранения республики.

По данным властей, мера направлена на предотвращение контакта между дикой и домашней птицей, чтобы не допустить распространения вируса H5N1 в хозяйствах. Ведомство рекомендовало ужесточить санитарные правила, но обязательное содержание птицы в помещениях пока не вводится. Владельцам домашних хозяйств советуют защищать птицу с помощью сеток, а кормление и поение проводить под навесом или в помещении.

Также предписано тщательно очищать и дезинфицировать транспорт, оборудование и места загрузки.

По словам главы отдела по охране здоровья потребителей Минздрава Австрии Ульриха Херцога, в стране выявлено пять случаев заражения птичьим гриппом среди диких птиц, и дальнейшие меры будут приниматься постепенно.

Как уточняет ORF, первые случаи высокопатогенного вируса зафиксировали в сентябре в федеральной земле Каринтия, затем - в Нижней и Верхней Австрии. В частности, заболевание обнаружили у четырех лебедей в городе Эннс. Власти предупредили, что с началом осенней миграции перелетных птиц возможны новые вспышки инфекции.