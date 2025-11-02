Беспорядки в Танзании не утихают

Продолжаются столкновения протестующих с силовиками в Танзании, где ранее объявили о победе действующего президента страны Самии Сулуху Хассан с результатом около 98% голосов избирателей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протестующие обратились к армии с просьбой взять на себя управление страной.