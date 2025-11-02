https://news.day.az/world/1792600.html Беспорядки в Танзании не утихают - ВИДЕО Продолжаются столкновения протестующих с силовиками в Танзании, где ранее объявили о победе действующего президента страны Самии Сулуху Хассан с результатом около 98% голосов избирателей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие обратились к армии с просьбой взять на себя управление страной.
Беспорядки в Танзании не утихают - ВИДЕО
Продолжаются столкновения протестующих с силовиками в Танзании, где ранее объявили о победе действующего президента страны Самии Сулуху Хассан с результатом около 98% голосов избирателей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протестующие обратились к армии с просьбой взять на себя управление страной.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре