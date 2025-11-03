Грузия выдворила более 100 иностранцев

За последний месяц из Грузии был выдворен 121 иностранный гражданин.

Как передает Day.Az, об этом сообщает АПА, со ссылкой на Министерство внутренних дел страны,

речь идёт о гражданах Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Филиппин, Иордании, Бангладеш, Чада, Кот-д'Ивуара, Румынии, России, Нигерии и других стран, которым также запрещён въезд в Грузию.

Отмечается, что причиной выдворения стало превышение иностранцами срока временного пребывания, указанного в их визах.