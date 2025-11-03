В Баку обсудили укрепление потенциала фининститутов

В Баку обсудили возможности укрепления потенциала финансовых институтов и реализации новых инициатив в финансовом секторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, обсуждения прошли в ходе вводного обучающего совещания для представителей коммерческих банков, организованного Центральным банком Азербайджана совместно с Министерством экономики в рамках реализации "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

В ходе совещания рассматривались вопросы укрепления потенциала финансовых институтов, роль проектов государственно-частного партнерства и перспективы внедрения новых инициатив.

На мероприятии представители Министерства экономики выступили с презентациями, посвященными основным особенностям и моделям государственно-частного партнерства, актуальным законодательным проектам и возможностям их реализации, а также вопросам развития сотрудничества банков и государственных структур.

На следующих этапах планируется проведение встреч в этом направлении с участием международных финансовых институтов.