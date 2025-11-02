https://news.day.az/world/1792537.html В Финляндии взорвался фургон - есть пошибшие - ВИДЕО В коммуне Йоройнен в Финляндии на территории отеля взорвался фургон, в результате чего два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телерадиовещатель Yle. По данным журналистов, после инцидента территорию отеля оцепили.
В Финляндии взорвался фургон - есть пошибшие - ВИДЕО
В коммуне Йоройнен в Финляндии на территории отеля взорвался фургон, в результате чего два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телерадиовещатель Yle.
По данным журналистов, после инцидента территорию отеля оцепили. В результате взрыва фасад здания получил повреждения, в нескольких номерах выбило окна. Кроме того, обломки фургона оказались на крыше гостиницы, следует из материала.
"В фургоне могли находиться запрещенные вещества, например газ. Автомобиль... принадлежал рабочим. Взрыв повредил кирпичную стену и окна отеля, от фургона остался только остов", - говорится в материале.
