В Мексике загорелся поезд - ВИДЕО
Сильный пожар после схода с рельсов поезда с этанолом произошёл в мексиканском городе Тепетитлане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
