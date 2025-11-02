https://news.day.az/world/1792541.html США ударили по судну в Карибском море США атаковали используемое для наркоторговли судно в Карибском море. Как передает Day.Az, об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X.
"Военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по очередному судну, занимавшемуся наркоторговлей и принадлежавшему признанной террористической организации", - написал министр.
Он уточнил, что удар был нанесен по указанию американского президента Дональда Трампа. По словам Хегсета, в момент удара на борту находились трое мужчин, все они были убиты.
