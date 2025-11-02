https://news.day.az/hitech/1792549.html Робопсы становятся пожарными - ВИДЕО Эта роботизированная собака может нести груз массой до 200 кг. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Машина оснащена тепловизором и системой дистанционного управления, что позволяет использовать её в зонах, опасных для людей.
Эта роботизированная собака может нести груз массой до 200 кг.
Машина оснащена тепловизором и системой дистанционного управления, что позволяет использовать её в зонах, опасных для людей.
Разработчики отмечают, что устройство способно работать в задымлённых помещениях, находить пострадавших и доставлять спасательное оборудование.
