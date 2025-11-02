Робопсы становятся пожарными

Эта роботизированная собака может нести груз массой до 200 кг.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Машина оснащена тепловизором и системой дистанционного управления, что позволяет использовать её в зонах, опасных для людей.

Разработчики отмечают, что устройство способно работать в задымлённых помещениях, находить пострадавших и доставлять спасательное оборудование.