Несколько человек пострадали в результате инцидента с применением холодного оружия в поезде в Англии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Кембриджшир.

"Мы получили звонок в 19:39 (23:39 1 ноября по бакинскому времени) с сообщением о том, что несколько человек были ранены в результате нападения с ножом в поезде. Вооруженные сотрудники полиции прибыли на место, и поезд остановили на станции Хантингдон, где двое мужчин были задержаны. Несколько человек доставлены в больницу", - сообщили в правоохранительных органах.

Служба скорой помощи Восточной Англии информировала о том, что на место инцидента стянуты большие силы, в том числе медицинский вертолет.

Газета The Times со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина, вооруженный большим ножом, начал атаковать людей после того, как поезд отъехал от станции города Питерборо. Некоторые пассажиры спрятались в туалетах. Официальных комментариев по поводу личности нападавшего или нападавших, а также деталей произошедшего пока нет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "шокирующий инцидент в поезде около Хантингдона вызывает серьезное беспокойство". Глава правительства в распространенном заявлении поблагодарил чрезвычайные службы и призвал граждан выполнять их рекомендации. Глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд в свою очередь заверила, что "регулярно получает обновленную информацию о расследовании".

По данным железнодорожной компании Thameslink, станция Хантингдон закрыта, движение поездов в обе стороны остановлено. Другие железнодорожные операторы предупреждают о серьезных задержках и отмене поездов, которые следуют из Лондона на север страны, в том числе в Манчестер, Лестер, Шеффилд. Затронуты даже рейсы между крупнейшими городами Шотландии - Эдинбургом и Глазго.