ЕС намерен расширить надзор за финрынками Европейский союз (ЕС) намерен расширить надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе фондовыми и криптовалютными биржами. Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT).
Европейский союз (ЕС) намерен расширить надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе фондовыми и криптовалютными биржами.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT).
По данным издания, этот шаг станет частью более широких усилий по повышению конкурентоспособности европейского объединения по отношению к США.
Источники газеты также назвали спорной идеей расширение полномочий существующего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам с целью распространения их действия на наиболее значимые трансграничные организации.
