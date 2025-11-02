ЕС намерен расширить надзор за финрынками

Европейский союз (ЕС) намерен расширить надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе фондовыми и криптовалютными биржами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, этот шаг станет частью более широких усилий по повышению конкурентоспособности европейского объединения по отношению к США.

Источники газеты также назвали спорной идеей расширение полномочий существующего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам с целью распространения их действия на наиболее значимые трансграничные организации.