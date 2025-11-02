Южнокорейский пятый разведывательный спутник выведен на орбиту

Пятый по счету разведывательный спутник Республики Корея (РК) выведен на орбиту с помощью ракеты Falcon 9, стартовавшей с мыса Канаверал в американском штате Флорида.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны республики.

Спутник вышел на орбиту спустя 14 минут после запуска ракеты - в 14:09 по южнокорейскому времени (09:09 по Баку). Военные РК проверяют работу бортовой аппаратуры.

Республика Корея вывела на орбиту первый разведывательный спутник в декабре 2023 года. Группировка предназначена для обеспечения постоянного наблюдения за территорией КНДР с интервалом в два часа.

Народная республика запустила свой первый разведывательный спутник в ноябре 2023 года.