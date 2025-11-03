https://news.day.az/society/1792661.html Сильная авария в Гёйгёле - есть погибшие В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате опрокидывания автомобиля погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия были вызваны бригады скорой помощи и сотрудники дорожной полиции, раненые госпитализированы.
