Одно решение фон дер Ляйен назвали путем к войне

Решение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен перевооружить Европейский союз (ЕС) ведет к войне.

Как передает Day.Az, об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема на странице в соцсети X.

"Я не согласен с тем, что лидер ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, который ведет к войне", - написал политик.