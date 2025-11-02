https://news.day.az/world/1792625.html Одно решение фон дер Ляйен назвали путем к войне Решение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен перевооружить Европейский союз (ЕС) ведет к войне. Как передает Day.Az, об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема на странице в соцсети X.
"Я не согласен с тем, что лидер ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, который ведет к войне", - написал политик.
