В Ичеришехер продолжается Фестиваль оливок

С 31 октября по 2 ноября в Ичеришехер проходит Фестиваль оливок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль проводится при спонсорской поддержке компаний Absheron Olive Garden, Zire Olives и Olivea. Основная цель мероприятия - популяризация древних азербайджанских традиций оливководства, поддержка местных производителей и содействие формированию национального бренда в этой сфере.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров и министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов посетили павильоны фестиваля. Официальные лица ознакомились со стендами, установленными на площади Гоша Гала, осмотрели продукцию местных производителей, получили информацию о развитии оливководства, новых производственных технологиях и ассортименте продукции.

Отмечалось, что подобные инициативы имеют особое значение для сельскохозяйственного сектора Азербайджана, способствуют продвижению местных брендов и оказывают важную поддержку малым и средним предпринимателям в расширении доступа к рынку.

Было подчеркнуто, что в последние годы в стране расширяются площади оливковых плантаций, модернизируются перерабатывающие предприятия, а сам фестиваль играет важную роль в объединении местных производителей и потребителей.

В рамках фестиваля проходят выставка ретроавтомобилей, тематические экспозиции и мастер-классы по использованию оливок. Более 17 ресторанов, действующих в Ичеришехер, присоединились к мероприятию, подготовив специальные меню на основе оливок и оливкового масла.

Созданная на открытом воздухе приятная атмосфера в сочетании с исторической средой Ичеришехер превратила фестиваль в настоящий праздник. Гости имеют возможность попробовать особые блюда, отражающие как богатство национальной кухни, так и высокое качество местного производства.