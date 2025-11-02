https://news.day.az/world/1792618.html Президенты Нигерии и США встретятся Президенты Нигерии и США Бола Тинубу и Дональд Трамп встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить вопросы защиты христиан от нападений террористических группировок. Как передает Day.Az, об этом в соцсети X сообщил помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала.
"Оба президента разделяют интерес к борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма. Президент Трамп сильно помог Нигерии, разрешив продажу оружия нашей стране, и президент Тинубу должным образом воспользовался этой возможностью", - написал он.
