Президенты Нигерии и США встретятся

Президенты Нигерии и США Бола Тинубу и Дональд Трамп встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить вопросы защиты христиан от нападений террористических группировок.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети X сообщил помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала.

"Оба президента разделяют интерес к борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма. Президент Трамп сильно помог Нигерии, разрешив продажу оружия нашей стране, и президент Тинубу должным образом воспользовался этой возможностью", - написал он.