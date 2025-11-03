Месси заявил о готовности сыграть на ЧМ-2026

Лионель Месси подтвердил намерение участвовать в чемпионате мира 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"У меня есть огромное желание сыграть, но важно чувствовать себя хорошо, чтобы быть полезным команде", - заявил футболист.

Месси завершает регулярный сезон в составе "Интер Майами" с показателем 48 G/A, а переговоры о новом контракте активно ведутся.

Лионель Месси является воспитанником каталонской "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей.

Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".