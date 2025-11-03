Массовые задержки пассажирских поездов в Чехии

На северо-востоке Чехии десятки пассажирских поездов были остановлены из-за кражи кабелей, отвечающих за работу систем управления движением.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Novinky.

Инцидент произошел на железнодорожном участке между городами Оломоуц и Острава. Поезда с сотнями пассажиров были вынуждены остановиться вечером в воскресенье, 2 ноября. Частично движение удалось восстановить только спустя несколько часов, а полное устранение последствий планируется в понедельник, 3 ноября.

Полиция задержала троих подозреваемых в причастности к преступлению. По данным СМИ, злоумышленники обрезали и похитили большое количество проводов, отвечающих за работу стрелок, сигналов и систем безопасности на линии.