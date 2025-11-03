Во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра

Кражу исторических драгоценностей стоимостью 102 млн. долларов в прошлом месяце из Луврского музея совершили не организованные преступные группировки, а мелкие преступники.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом в воскресенье заявила прокурор Парижа Лор Бекко.

Две недели назад, ранним воскресным утром, двое мужчин припарковали подъёмный погрузчик перед Лувром, поднялись на нём на второй этаж, разбили окно, с помощью дрели вскрыли витрины с экспонатами и менее чем за семь минут скрылись с места преступления на двух мотоциклах.

Трое из четырёх подозреваемых уже арестованы, однако похищенные украшения пока не найдены. По словам прокурора, профили подозреваемых напоминают не профессиональных преступников из фильмов вроде "Oceans Eleven", а мелких правонарушителей из бедных северных пригородов Парижа.

"Это не повседневное преступление, но связывать его с высшим уровнем организованной преступности тоже нельзя", - отметила прокурор Парижа.

Подозреваемые - местные жители

Она добавила, что профили арестованных не соответствуют профессиональным преступным сетям, способным проводить столь сложные операции.