В США застрелили заражённую обезьяну, сбежавшую из лаборатории

В американском штате Миссисипи жительница Джессика Бонд Фергюсон, опасаясь за жизнь своих детей, застрелила обезьяну, зараженную гепатитом и коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Associated Press.

Инцидент произошел неподалеку от дома Фергюсон, когда ее 16-летний сын заметил животное во дворе. Женщина знала, что сбежавшие из лабораторных грузовиков обезьяны могут переносить опасные вирусы. В результате она приняла решение застрелить животное с расстояния около 18 м.

"Я сделала то, что сделала бы любая другая мать, чтобы защитить своих детей", - сказала Джессика.