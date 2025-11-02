https://news.day.az/society/1792621.html Вниманию пользователей Temu - ОТМЕНЕНА ОДНА ИЗ УСЛУГ Компания Temu отменила систему скидочных карт. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ежедневные дисконтные карты больше не предоставляются клиентам. Кроме того, платформа перестала делать скидки за повреждённый товар. Несколько покупателей сообщили, что потеряли деньги из-за невозможности получить компенсацию за испорченные заказы.
Вниманию пользователей Temu - ОТМЕНЕНА ОДНА ИЗ УСЛУГ
Компания Temu отменила систему скидочных карт.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ежедневные дисконтные карты больше не предоставляются клиентам. Кроме того, платформа перестала делать скидки за повреждённый товар. Несколько покупателей сообщили, что потеряли деньги из-за невозможности получить компенсацию за испорченные заказы.
Отмечается, что Temu значительно ужесточила правила возврата средств и планирует сделать доставку платной.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре