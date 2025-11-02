Вниманию пользователей Temu

Компания Temu отменила систему скидочных карт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ежедневные дисконтные карты больше не предоставляются клиентам. Кроме того, платформа перестала делать скидки за повреждённый товар. Несколько покупателей сообщили, что потеряли деньги из-за невозможности получить компенсацию за испорченные заказы.

Отмечается, что Temu значительно ужесточила правила возврата средств и планирует сделать доставку платной.