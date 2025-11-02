https://news.day.az/society/1792621.html

Вниманию пользователей Temu - ОТМЕНЕНА ОДНА ИЗ УСЛУГ

Компания Temu отменила систему скидочных карт. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ежедневные дисконтные карты больше не предоставляются клиентам. Кроме того, платформа перестала делать скидки за повреждённый товар. Несколько покупателей сообщили, что потеряли деньги из-за невозможности получить компенсацию за испорченные заказы.