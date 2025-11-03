Президент Ильхам Алиев: Ведущей движущей силой нашей экономики сегодня является ненефтяной сектор

У нас очень положительные экономические показатели. Правда, валовой внутренний продукт растет не очень высокими темпами. Главной причиной этого является снижение нефтедобычи по объективным причинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

Подчеркнув, что ведущей движущей силой нашей экономики сегодня является ненефтяной сектор, глава государства сказал: "Это составляет большую часть всей нашей общей экономики".