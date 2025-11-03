В Исмаиллы прошел лагерь «Вернем зубров в нашу природу!»

Очередной лагерь под названием "Вернем зубров в нашу природу!" был организован в Исмаиллинском районе в рамках программы "Реинтродукция зубров в Азербайджане", реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

В лагере, организованном Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи Азербайджанской Республики, Азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Республиканским центром развития детей и молодежи Министерства науки и образования приняли участие в целом 52 школьника из Исмаиллинского района.

Отмечается, что основная цель лагеря "Вернем зубров в нашу природу!" - донести до молодежи важность сохранения зубров, которых планируется вернуть в нашу природу, сформировать специальные знания и навыки в области охраны окружающей среды, а также бережное и ответственное отношение к природе.

В рамках программы по реинтродукции европейских зубров в природу Азербайджана Общественное объединение IDEA совместно с партнерами по проекту - Министерством экологии и природных ресурсов и Азербайджанским представительством WWF - проводит масштабную природоохранную и просветительскую работу. С конца 2012 года ведется интенсивная работа по реинтродукции зубров в дикую природу нашей страны. Так, в 2015 году на территории Шахдагского национального парка, относящейся к административной территории Исмаиллинского района, было выделено 305 га земли, где был построен комплекс по их воспроизводству и выпуску в дикую природу.

Всего в 2019-2024 годах в нашу страну из зоопарков Франции, Бельгии и Германии было завезено 46 зубров. В настоящее время популяция зубров в парке достигла 68 особей.