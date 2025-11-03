Коллекции Гюльнары Халиловой представлены во Дворце парламента Румынии

Коллекции Гюльнары Халиловой "Миниатюры" и "Шебеке" Халиловой представлены во Дворце парламента Румынии в честь 30-летия Румынско-Турецкой торгово-промышленной палаты в рамках торжественных мероприятий 102-й годовщины Турецкой Республики и 147-летия дипломатических отношений между Турцией и Румынией, сообщила Day.Az дизайнер. Мероприятие было организовано GAP Gazeteciler Birliği и Romanya Türkiye Ticaret Sanayi Odası.

В торжественном мероприятии приняли участие видные государственные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса, культурной, научной и деловой элиты Румынии и Турции.

"Праздничный вечер прошёл в атмосфере взаимного уважения и дружбы, подчеркнув развивающиеся связи между народами Турции и Румынии, а также значение культурного и экономического сотрудничества двух стран. Была организована гала-программа с участием артистов, выступлениями турецкого и румынского фольклора, модным показом и блюдами традиционной турецкой кухни. Для меня большая честь, что представила Азербайджан, показав традиции национального костюма", - отметила Гюльнара Халилова.

Дизайнер была также удостоена престижной премии GAP Oskarları за вклад в развитие культурных отношений между странами.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии, Турецкой Республике Северного Кипра и других странах.