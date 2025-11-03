Проходит литературно-художественный вечер, посвященный 5-летию Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне

При поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики, министерства культуры Азербайджанской Республики, Группы компаний "Вейсалоглу", совместной организации Молодежной организации "Великое возвращение" и Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар", а также при медиапартнерстве AZTV проводится литературно-художественный вечер, посвященный 5-й годовщине исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии, организованном во Дворце Гейдара Алиева, принимают участие более 1800 гостей, среди которых представители государства и правительства, депутаты парламента, семьи шехидов и ветераны, известные представители интеллигенции, представители молодежных организаций, волонтеры и СМИ.

Мероприятие будет состоять из двух частей: открытия и художественной части. На открытии с речами выступят мать шехида, супруга шехида и молодой ветеран. В художественной части мероприятия будет представлена ​​композиция "Клятва Победы" в постановке заслуженного артиста Ниджата Кязымова по сценарию кинодраматурга Ильгара Фахми, в которой заняты деятели культуры и талантливая молодёжь. В композиции будут использованы стихи молодых поэтов - участников 44-дневной Отечественной войны.