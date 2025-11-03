"Настоящее время" не видит реалий настоящего времени

Автор: Акпер Гасанов

На этой неделе исполнится 5 лет с момента окончания 44-дневной Отечественной войны, в результате которой Азербайджан освободил большую часть временно оккупированных Арменией территорий нашей страны, включая великую Шушу. Прекрасно помню, сколь лжи, манипуляций и грязи вылилось на Азербайджан в ходе этой освободительной войны в различных зарубежных СМИ. В чем нас только не обвиняли!

Если лаконично указать на общую суть этих лживых утверждений, то они сводились к тому, что Азербайджан "посмел" освободить свои же земли, не считаясь с планами Армении и карабахских сепаратистов. Понимаю, что звучит нелепо, но именно так все и было! И, что поразительно, поток этой примитивной лжи продолжал литься и в последующие годы. Когда Азербайджан обвинили в "блокаде" Лачинского коридора и в том, что в результате антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, оттуда выехало армянское население.

О том, что Азербайджан не мог "блокировать" свою же территорию в районе Лачинского коридора, а сделали это руководители карабахской хунты, которые хотели создать иллюзию "голода" в Ханкенди - об этом предвзято настроенные к нашей стране СМИ не упоминали. Как и о том, что армянское население проживало на временно оккупированных территориях нашей страны абсолютно незаконно, имея паспорта государства-оккупанта Армении.

Так или иначе, но казалось, что эта тенденция прошла, что все зарубежные СМИ, в том числе и откровенно предвзято и лживо освещавшие 44-дневную войну и антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе нашей страны, осознали новые реалии. Увы, нет. И очередным примером того, сколь живуча тенденция очернения Азербайджана в ряде зарубежных СМИ, стала статья на сайте "Настоящего времени" под названием ""Cюрреалистическая атмосфера, как в антиутопии". Нагорный Карабах спустя два года после войны".

Из названия понятно, что автор статьи Эймас Апл решил вести отсчет с момента полного восстановления территориальной целостности Азербайджана, что произошло не по доброй воле официального Еревана, а в результате антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, где действиями, направленными против суверенитета нашего государства продолжали заниматься карабахские сепаратисты, которым политическую, экономическую и военную помощь оказывал официальный Ереван.

Об этих провокационных и деструктивных шагах с армянской стороны, в данной статье нет ни слова. Что не удивительно, если вспомнить о том, что "Настоящее время"- это русскоязычный медиапроект/телеканал, созданный Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) при участии Голоса Америки. С их стороны всегда было откровенно манипулятивное, лживое, я бы даже сказал враждебное отношение к Азербайджану. Сейчас мы увидели всего лишь продолжение этой традиции.

"Практически все население этих территорий - а это более 100 тысяч этнических армян - бежало в результате военных операций Баку. В 2023 году Азербайджан окончательно взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, которую не контролировал более 30 лет", - указывает автор статьи.

И одного этого фрагмента публикации достаточно, чтобы понять всю суть примитивной лжи и манипуляций с его стороны.

Ведь в реальности, вынужден повторить, армянское население проживало на временно оккупированных территориях Азербайджана незаконно. При этом, более четверти века со своих земель, с территории Азербайджана были насильственно изгнаны сотни тысяч азербайджанцев. Об этом Эймас Апл не упомянул ни словом. Как и о том, что сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны и из Армении. Он предпочел использовать несуществующий географический термин - Нагорный Карабах. В реальности, как известно, есть Карабахский экономический регион Азербайджана.

И в 2023 году, ценой жизни героев, павших в результате подавления сопротивления армянских незаконных военных формирований, а именно такова была суть однодневной антитеррористической операции, Азербайджан не "взял под контроль" свою же территорию, а восстановил собственную территориальную целостность в полном объеме. И этот факт уже неоднократно признавался официальным Ереваном.

Более того, 8 августа 2025 года в Белом доме произошло событие, которое многие уже называют историческим: лидеры Азербайджана и Армении подписали при посредничестве президента США Дональда Трампа промежуточное мирное соглашение. Но такие "мелочи" не останавливают тех писак из зарубежных СМИ, что послушно выполняют команду по очернению нашей страны. Они явно не рады атмосфере мира, царящего между Азербайджаном и Арменией.

Настолько, что автор текста про ситуацию на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях ссылается на чужие слова.

"Итальянец Маттео Чивиллини - один из немногих западных журналистов, посетивших эти территории - сделал репортаж из Нагорного Карабаха после официального визита в апреле 2024 года в преддверии Климатического саммита КС-29".

Вот, на чье мнение опирается авто опуса в "Настоящем времени".

Но в том-то и дело, что в настоящее время все на освобожденных территориях изменилось даже по сравнению с апрелем прошлого года. И Эймас Апл мог бы, будь он объективным журналистом, своими глазами во всем этом убедиться, посетив Карабахский экономический регион Азербайджана. Но он предпочел реализму сюрреализм. Заключающийся в откровенно идиотских потугах "не замечать" реальных причин и последствий армяно-азербайджанского конфликта, включая "минный террор" со стороны Армении, Впрочем, не он первый и не он, скорее всего, последний в этой очереди примитивных лжецов , старающихся подыграть силам, которые до сих пор не в силах смириться с историческими победами Азербайджана.